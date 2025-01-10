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В Україні загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

Це сталося у Новоєгорівці на Луганщині.

В Україні загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов
боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Едгар Платонов
Фото: Facebook/Latvijas armija

В Україні на фронті загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Едгар Платонов.

Про це йдеться у дописі латвійської армії у фейсбуці.

«Висловлюємо глибокі співчуття сім'ї воїна-добровольця Едгара Платонова, який загинув в Україні. Військовослужбовець загинув минулого року, 25 грудня, самовіддано борючись із російською окупаційною армією у Новоєгорівці Луганської області у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України», - повідомили військові.

Платонов приєднався до ЗСУ добровольцем, у збройних силах Латвії перед цим не служив, повідомило латвійське Міноборони, передає Delfi.

  • Раніше – у жовтні 2023-го – загинув ще один доброволець із Латвії Віталій Смірнов. Це сталося у районі Лиману внаслідок атаки російського дрона.
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