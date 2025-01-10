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Мешканця Купʼянська Харківської області підозрюють у колабораціонізмі

Підозрюваний переховується на території РФ.

Мешканця Купʼянська Харківської області підозрюють у колабораціонізмі
Фото: EPA/UPG

Мешканця Купʼянська, який на час окупації очолив "отделение по делам несовершеннолетних",  підозрюють у колабораціонізмі.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 48-річному чоловіку у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Встановлено, що під час перебування Купʼянська в окупації безробітний місцевий мешканець добровільно працював на ворога.  

У червні 2022 року він обійняв посаду "исполняющего обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области"».

Колаборант складав щомісячні, щоквартальні плани роботи та розробляв посадові інструкції особового складу окупаційного підрозділу поліції. 

Також він розглядав заяви та повідомлення про злочини, до вчинення яких причетні неповнолітні, направляв матеріали для проведення експертиз, здійснював профілактичну роботу з неповнолітніми та їх родинами. 

Вказані матеріали "правоохранитель" оформлював у відповідності до російського законодавства. 

Фігурант переховується від слідства на території РФ, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

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