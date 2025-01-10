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“Пакунок пораненого” матиме 30 позицій, зокрема одяг, засоби гігієни та спецпосуд

Для запуску проєкту Кабмін має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування. 

“Пакунок пораненого” матиме 30 позицій, зокрема одяг, засоби гігієни та спецпосуд
Фото: Міноборони

До набору “Пакунок пораненого”, який цьогоріч отримуватимуть у Збройних силах, увійде загалом 30 позицій, зокрема адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. 

Про це повідомили у Міноборони.

Набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці. Він міститиме засоби гігієни, які є особливо важливі в перші дні перебування в медичних закладах, спеціальний посуд, який полегшить прийом їжі та пиття, а також адаптивний одяг. 

Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

“Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати ‒ достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя”, ‒ наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку. 

Для запуску проєкту Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування. 

Додамо, “Пакунок пораненого” для захисниць буде відрізнятись від чоловічого з урахуванням їхніх потреб.

Фото: Міноборони

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