“Пакунок пораненого” матиме 30 позицій, зокрема одяг, засоби гігієни та спецпосуд

Для запуску проєкту Кабмін має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.

До набору “Пакунок пораненого”, який цьогоріч отримуватимуть у Збройних силах, увійде загалом 30 позицій, зокрема адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд.

Про це повідомили у Міноборони.

Набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці. Він міститиме засоби гігієни, які є особливо важливі в перші дні перебування в медичних закладах, спеціальний посуд, який полегшить прийом їжі та пиття, а також адаптивний одяг.

Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

“Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати ‒ достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя”, ‒ наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.

Для запуску проєкту Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.

Додамо, “Пакунок пораненого” для захисниць буде відрізнятись від чоловічого з урахуванням їхніх потреб.