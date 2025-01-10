Заступник Умєрова: законопроєкт про демобілізацію "практично готовий" до передання в уряд

Закон про демобілізацію уже готовий, запевнив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, трансляцію якої вів депутат Гончаренко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на запитання щодо готовності цього документу нагадав, що політику в умовах воєнного стану формують міністерство оборони та Генштаб.

Гаврилюк сказав, що "закон відпрацьований, готовий практично до його передачі" до уряду. Міністерство оборони напряцьовує механізми, яким чином зможуть замінити людей для демобілізації і ким.