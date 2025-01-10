Заступник Умєрова: законопроєкт про демобілізацію "практично готовий" до передання в уряд

Закон про демобілізацію уже готовий, запевнив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, трансляцію якої вів депутат Гончаренко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на запитання щодо готовності цього документу нагадав, що політику в умовах воєнного стану формують міністерство оборони та Генштаб.
Гаврилюк сказав, що "закон відпрацьований, готовий практично до його передачі" до уряду. Міністерство оборони напряцьовує механізми, яким чином зможуть замінити людей для демобілізації і ким.
- Положення про демобілізацію за наполяганням головнокомандувача не вносили до мобілізаційного законопроєкту, який набув чинності торік. Тоді пояснювали, що демобілізацію мають врегулювати окремим документом. До того, як демобілізацію прибрали, обговорювали різні підстави, зокрема, несення служби на передовій протягом 36 місяців.
- У квітні речник міноборони Дмитро Лазуткін наголосив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців нікуди не зникає. Лазуткін підкреслив, що проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля. Тоді говорили, що вже найближчим часом цей процес має розпочатись.
- Відтоді оновлень щодо законопроєкту про демобілізацію фактично не було. 8 січня депутати викликали Дениса Шмигаля до парламенту доповісти про стан підготовку цього документу.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації".