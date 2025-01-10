Японія схвалила нові санкції через вторгнення РФ до України: замороження активів та заборона експорту

Токіо, серед іншого, заморозить активи ще 33 організацій та 12 фізичних осіб, зокрема громадянина Північної Кореї.

Уряд Японії схвалив додаткові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Про це повідомляє The Japan Times.

Токіо заморозить активи ще 33 організацій та 12 фізичних осіб, зокрема громадянина Північної Кореї, ‒ відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю. Щодо 53 організацій з низки країн, включно з Росією та Китаєм, запровадили заборони на експорт і інші заходи.

Окрім того, Японія з 23 січня заборонить експорт до Росії ще 335 товарів, серед них ‒ невеликі мотоцикли та компоненти для спецтехніки, наприклад кранів.

Санкції запроваджені, аби посилити відповідь Японії на підтримку Північною Кореєю Росії та використання Москвою третіх країн для ухилення від санкцій.

“Додаткові кроки покликані сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру”, ‒ заявив головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаяші.

Він додав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема своїми партнерами з “Групи семи” (G7).