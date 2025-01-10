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Японія схвалила нові санкції через вторгнення РФ до України: замороження активів та заборона експорту

Токіо, серед іншого, заморозить активи ще 33 організацій та 12 фізичних осіб, зокрема громадянина Північної Кореї.

Японія схвалила нові санкції через вторгнення РФ до України: замороження активів та заборона експорту
Фото: dpsu.gov.ua

Уряд Японії схвалив додаткові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Про це повідомляє The Japan Times.

Токіо заморозить активи ще 33 організацій та 12 фізичних осіб, зокрема громадянина Північної Кореї, ‒ відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю. Щодо 53 організацій з низки країн, включно з Росією та Китаєм, запровадили заборони на експорт і інші заходи.

Окрім того, Японія з 23 січня заборонить експорт до Росії ще 335 товарів, серед них ‒ невеликі мотоцикли та компоненти для спецтехніки, наприклад кранів.

Санкції запроваджені, аби посилити відповідь Японії на підтримку Північною Кореєю Росії та використання Москвою третіх країн для ухилення від санкцій.

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“Додаткові кроки покликані сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру”, ‒ заявив головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаяші. 

Він додав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема своїми партнерами з “Групи семи” (G7).

  • Україна у листопаді-грудні минулого року отримала від Японії близько 1,2 млрд доларів через проєкти Світового банку. Кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
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