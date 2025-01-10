У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку

Новопризначений очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на сторінці у Telegram повідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.

Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За словами посадовця, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.

На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.

Очевидці стверджують, що уламок влетів у верхній поверх близько до даху. Пожежа швидко припинилася ще до прибуття рятувальників.