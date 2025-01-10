Уночі Сили ППО збили 33 російських безпілотників в 11 областях

На Чернігівщині зафіксовано 5 влучань, в Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку.

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну 72-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

У прифронтовому районі на півночі Чернігівщини поранено цивільну особу і зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі).

У Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та 20 автівок. Попередньо, - без жертв.

34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них полетів у напрямку Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Учора ППО збила 46 із 70 запущених Росією безпілотників.