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Уночі Сили ППО збили 33 російських безпілотників в 11 областях

На Чернігівщині зафіксовано 5 влучань, в Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку.

Уночі Сили ППО збили 33 російських безпілотників в 11 областях
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну 72-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. 

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

У прифронтовому районі на півночі Чернігівщини поранено цивільну особу і зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі).

У Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та 20 автівок. Попередньо, - без жертв.

34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них полетів у напрямку Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 

Учора ППО збила 46 із 70 запущених Росією безпілотників

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