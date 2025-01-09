Головне за четвер, 9 січня: наслідки удару по Запоріжжю, засідання у форматі "Рамштайн", пакет допомоги від США на $500 млн

Бойові дії на Донеччині, 144 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пожежа у Лос-Анджелесі. Яким запам’ятається 1051-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 січня відбулося 144 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку (37). Також активні бойові дії точаться на Курщині та на Курахівському напрямку.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 січня – в новині.

66 поранених унаслідок вчорашнього удару Росії по Запоріжжю залишаються в лікарнях. Дев'ятеро пацієнтів – у реанімації, зокрема один у дуже важкому стані, повідомили в Запорізькій ОВА. Двох планують перевести в хірургію.

Кількість поранених унаслідок удару – 116 людей. 13 людей убиті.

Серед потерпілих є 13-річна дитина. Вона разом з батьками самостійно звернулася до лікарні. Під час атаки вона перебувала в маршрутці. Дівчинка отримала акубаротравму.

До іншої запорізької лікарні доправили 66 постраждалих, 37 із них були ушпиталені. Інші пацієнти після отримання необхідної медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

Упродовж дня армія РФ била по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією.

Від російських обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська – міська та сільська – громади.

Внаслідок ударів окупантів пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна – зруйнована, також понівечена теплиця.

На щастя, минулося без жертв.

Президент Володимир Зеленський взяв особисту зустріч у засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка пройшла нині на авіабазі ВПС США у Німеччині.

Це останнє засідання за участі міністра оборони США Ллойда Остіна. Після 20 січня його на посаді замінить міністр, якого мають схвалити за поданням нового президента Дональда Трампа.

Остін на початку засідання назвав Зеленського "лідером, який зробив історію". Зеленський подякував Штатам за все зроблене від початку повномасштабної війни. Також він висловив вдячність німецькому міністрові оборони.

Окремо Зеленський наголосив на важливості розвитку виробництва і застосування дронів. На його думку, це те, що здатне змінити війну.

Докладніше – в новині.

На "Рамштайні" схвалили вісім "дорожніх карт" підтримки України до 2027 року.

Країни коаліцій планують тісно співпрацювати з Україною.

Президент Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи з питань оборони України обдумати ініціативу Франції стосовно розгортання іноземного контингенту на українській території.

Зеленський додав, що станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними – повністю знищити Україну та зламати її партнерів.

"Ось чому наша мета – знайти так багато інструментів, як можливо, щоби змусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним із найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів – від Сполученого Королівства – на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти", – сказав президент.

Під час промови на засіданні Контактної групи з питань оборони України міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від Штатів на близько 500 мільйонів доларів.

За словами Остіна, пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, зокрема боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16.

Він додав, що на "Рамштайні", сповнений "рішучості зробити все можливе", щоб допомогти Україні жити у свободі та безпеці – і створити більш справедливий і гідний світ.

Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня, повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук.

Раніше закон передбачав, що військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії. У разі відмови від повернення військового можуть засудити до 10 років позбавлення волі.

Лісова пожежа, яка спалахнула у Лос-Анджелесі, швидко поширюється, а у районі оголосили обов'язкову евакуацію, пише BBC.

Начальник пожежної служби Каліфорнії Девід Акуна повідомив, що прогресу у локалізації вогню немає через сильний вітер і суху погоду. “Вітер постійно дме зі швидкістю 95-160 км/год з учорашнього ранку. Минулої ночі насправді дуло сильніше”, ‒ зазначив він. Однак, оскільки є багато відкритих територій, ситуація є надзвичайно небезпечною. Наразі в Лос-Анджелесі зафіксовано щонайменше п’ять пожеж, п’ятеро людей загинули.

Понад 130 000 людей евакуювалися, вогонь знищив будинки.

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