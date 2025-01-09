Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці

Чоловік сховався під вантажівкою на період здійснення прикордонного контролю.

Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили на кордоні чоловіка у нестандартній схованці.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“34-річний чоловік у “Краківці” сховався під вантажівкою на період здійснення прикордонного контролю. Час очікування на перевірку водія та кабіни не розрахуєш, тому перестрахувався – обклався грілками, щоб не змерзнути”, - йдеться у повідомленні. 

Потім чоловік вискочив з-під причепа і спробував потрапити до машини, але його помітили. 

Support LB.ua

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Крім того, щодо водія вантажівки направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Водій і чоловік, який ховався під вантажівкою, покинули пункт пропуску у супроводі поліції.

Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Фото: ДПСУ
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Фото: ДПСУ
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Фото: ДПСУ
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies