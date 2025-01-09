Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили на кордоні чоловіка у нестандартній схованці.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“34-річний чоловік у “Краківці” сховався під вантажівкою на період здійснення прикордонного контролю. Час очікування на перевірку водія та кабіни не розрахуєш, тому перестрахувався – обклався грілками, щоб не змерзнути”, - йдеться у повідомленні.

Потім чоловік вискочив з-під причепа і спробував потрапити до машини, але його помітили.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Крім того, щодо водія вантажівки направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Водій і чоловік, який ховався під вантажівкою, покинули пункт пропуску у супроводі поліції.

Фото: ДПСУ Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці

Фото: ДПСУ Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці