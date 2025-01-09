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Народній депутатці Кормишкіній повідомили про підозру у недекларуванні нерухомості

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.

Народній депутатці Кормишкіній повідомили про підозру у недекларуванні нерухомості
Ірина Кормишкіна
Фото: Facebook/Ірина Кормишкіна

Правоохоронці повідомили про підозру чинній народній депутатці України у внесенні недостовірних даних до е-декларації, повідомляє НАБУ. За даними джерел Суспільного, РБК-Україна і Центру протидії корупції йдеться про депутатку від "Слуг народу" Ірину Кормишкіну. 

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.

Кваліфікація дій підозрюваної: ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Зазначається, що ця народна обраниця вже є підозрюваною у справі щодо незаконного збагачення. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок, який й не відобразила у декларації нардепка.

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