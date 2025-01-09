У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

66 поранених внаслідок удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях

Дев'ятеро з них – у реанімації. 

66 поранених внаслідок удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях
Наслідки атаки по Запоріжжю
Фото: Нацполіція

66 поранених унаслідок вчорашнього удару Росії по Запоріжжю залишаються в лікарнях. Дев'ятеро пацієнтів – у реанімації, зокрема один у дуже важкому стані, повідомили в Запорізькій ОВА. Двох планують перевести в хірургію. 

Кількість поранених унаслідок удару – 116 людей. 13 людей убиті. 

Серед потерпілих є 13-річна дитина. Вона разом з батьками самостійно звернулася до лікарні. Під час атаки вона перебувала в маршрутці. Дівчинка отримала акубаротравму. 

До іншої запорізької лікарні доправили 66 постраждалих, 37 із них були ушпиталені. Інші пацієнти після отримання необхідної медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

"Двоє пацієнтів найближчим часом будуть переведені з реанімації до хірургічного відділення. Інші в реанімаційному відділенні – стабільно важкі", – зазначила заступниця медичного директора медзакладу Таміла Ісмалієвна.

  • Учора посеред дня російська армія вдарила авіаційними бомбами по Запоріжжю. Уже буди перші поранені, а ворог продовжував завдавати ударів. Пошкоджено різні будівлі, зокрема адміністративні. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies