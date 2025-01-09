66 поранених внаслідок удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях

Дев'ятеро з них – у реанімації.

66 поранених унаслідок вчорашнього удару Росії по Запоріжжю залишаються в лікарнях. Дев'ятеро пацієнтів – у реанімації, зокрема один у дуже важкому стані, повідомили в Запорізькій ОВА. Двох планують перевести в хірургію.

Кількість поранених унаслідок удару – 116 людей. 13 людей убиті.

Серед потерпілих є 13-річна дитина. Вона разом з батьками самостійно звернулася до лікарні. Під час атаки вона перебувала в маршрутці. Дівчинка отримала акубаротравму.

До іншої запорізької лікарні доправили 66 постраждалих, 37 із них були ушпиталені. Інші пацієнти після отримання необхідної медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

"Двоє пацієнтів найближчим часом будуть переведені з реанімації до хірургічного відділення. Інші в реанімаційному відділенні – стабільно важкі", – зазначила заступниця медичного директора медзакладу Таміла Ісмалієвна.