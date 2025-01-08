MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви (оновлено)

Тридцять людей поранені. 

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви (оновлено)
Фото: скріншот

У середу, 8 січня, російська армія завдала авіаудару по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі. Також ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Оновлення. Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. 

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

За оновленою інформацією Федорова, до шести зросла кількість постраждалих, одна людина загинула. Атака на Запоріжжя триває. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — інформує Федоров.

Також в ОВА попередили про загрозу балістиного озброєння по області. Триває повітряна тривога.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies