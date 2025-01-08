У середу, 8 січня, російська армія завдала авіаудару по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі. Також ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Оновлення. Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

За оновленою інформацією Федорова, до шести зросла кількість постраждалих, одна людина загинула. Атака на Запоріжжя триває. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — інформує Федоров.

Також в ОВА попередили про загрозу балістиного озброєння по області. Триває повітряна тривога.