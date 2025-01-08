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ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБР, який самовільно залишив частину

Командир також підбурював до СЗЧ своїх підлеглих.

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБР, який самовільно залишив частину
Фото: ДБР

У середу, 8 січня, ДБР у Рівненській області затримало командира однієї з рот 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР та Служби безпеки України затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

За інформацією відомства, фігурантом є старший лейтенант, який наприкінці 2024 року не виконав наказу передати свою роту в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Чоловік наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам пішов у СЗЧ.

Командира роти затримали у Рівненської області й доставили в Київ, де повідомили про підозру за ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України. Йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави.

  • Раніше журналіст Бутусов повідомляв про велику кількість СЗЧ у цій бригаді – 1700 в Україні і кілька десятків під час навчання у Франції. Зі свого боку, Генштаб Франції підтвердив випадки дезертирства з української бригади, яка проходила навчання.
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