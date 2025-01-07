Генштаб Франції підтвердив випадки дезертирства з української бригади, яка проходила навчання

Військові пояснили, чому не мали права затримувати цих осіб.

У Генеральному штабі французьких збройних сил у понеділок офіційно підтвердили, що під час навчання новобранців української 155-ої бригади "Анна Київська" були зафіксовані випадки дезертирства.

Як повідомило видання France Info, втеч з навчального табору у Франції сталося "кількадесят", але на тлі загальної кількості бійців, яким французькі інструктори допомагали опановувати військову справу, ці інциденти називають "незначними".

Військові також пояснили, чому дезертири не були затримані - згідно з французьким законодаством, їхні дії не вважаються кримінальним правопорушенням, і прокурори не мали повноважень видавати ордери на арешт. Представники України, які супроводжували новобранців, володіли лише дисциплінарними правами.

Загалом, за даними французького генштабу, підготовку у країні пройшли 2000 бійців, 90% яких складали призовники без попереднього досвіду військової справи.