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Зеленський: за 5 місяців Курської операції Росія втратила уже понад 38 тисяч своїх солдатів

Президент також анонсував «хороші дипломатичні новини» для України.

Зеленський: за 5 місяців Курської операції Росія втратила уже понад 38 тисяч своїх солдатів
Курська операція
Фото: EPA/UPG

6 січня виповнилося п’ять місяців від початку Курської операції. За це час РФ втратила понад 38 тисяч солдатів.

Таку цифру озвучив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський.

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«...Ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що всі ці потужності на Курщині росіяни не можуть наразі спрямувати на інші напрямки, зокрема, на Донеччину, проти Сум, на Харківщину чи Запорізьку область.

Також Зеленський анонсував «хороші дипломатичні новини» для України.

«Провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України», - сказав глава держави.

  • Тим часом наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території. 
  • Того ж дня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Курській області РФ українські бійці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень станом на 16.00 тривали.
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