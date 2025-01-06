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7 січня пройдуть вибори членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Із 40 кандидатів мають обрати 15.

7 січня пройдуть вибори членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
"Дія"
Фото: Олександр Ратушняк

7 січня відбудуться вибори членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування стартує о 9:00 і триватиме до 21:00 на офіційному ресурсі Міноборони. На сайті міністерства також можна ознайомитись із повним списком кандидатур.

До складу ради увійдуть 15 кандидатів із 40, які наберуть найбільшу кількість голосів. Результати оприлюднять протягом п’яти робочих днів.

У Міноборони пояснили, що протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть «оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприятимуть формуванню відповідних антикорупційних заходів».

Голосувати за кандидатів може кожен громадянин на тертиорії нашої держави Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.

«Кожен учасник може проголосувати лише один раз. Обрати можна до 15 представників із 40 кандидатів... Кандидатів і кандидаток для участі в конкурсі подавали громадські об’єднання, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням і протидією корупції. Допускались лише ГО, державна реєстрація яких відбулася щонайменше за два роки до оголошення конкурсу», - зауважили у Міноборони.

Голосування 7 січня – повторне. Попереднє перенесли тому, що під час процесу спостерігались значні технічні збої, зокрема, була нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, заявили у МО. Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.

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