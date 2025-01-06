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В Україні 5 лютого відзначатимуть День Державної спеціальної служби транспорту

Президент Зеленський підписав відповідний указ.

В Україні 5 лютого відзначатимуть День Державної спеціальної служби транспорту
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Дня Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідний указ №14/2025 розміщений на сайті ОП.

Відповідне рішення було ухвалене, "враховуючи значний внесок ДССТ у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави".

Указ набрав чинності з дня його опублікування, з 6 січня.

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