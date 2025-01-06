В Україні 5 лютого відзначатимуть День Державної спеціальної служби транспорту

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Дня Державної спеціальної служби транспорту.
Відповідний указ №14/2025 розміщений на сайті ОП.
Відповідне рішення було ухвалене, "враховуючи значний внесок ДССТ у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави".
Указ набрав чинності з дня його опублікування, з 6 січня.
- Державна спеціальна служба транспорту - спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.
- Минулого року повідомлялося, що корпус інженерів армії США допоможе трансформувати ДССТ.
- Верховна Рада перепідпорядкувала ДССТ від Міністерства інфраструктури Міністерству оборони України в грудні 2017 року.