Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону

Він виїжджав з України як багатодітний батько, але "забув", згідно з законодавством, оформити відстрочку.

Колишнього депутата Верховної Ради та підприємця Андрія Журжія зняли з потяга під час проходження державного кордону на пункті пропуску "Ягодин".

Про це він повідомив у фейсбуці.

Журжій наголосив, що оскаржуватиме заборону на виїзд у суді. Він розповів, що "раз на півтора-два місяці" він виїжджав за кордон до дітей, які там живуть і навчаються.

"Виїзжаю, як багатодітний батько трьох і більше неповнолітніх дітей. Документи в ТЦК оновлені. Зазвичай просять просто показати в Дії три свідоцтва", – зазначив підприємець.

За його словами, відмову йому пояснили тим, що він тимчасово обмежений у праві виїзду з України у зв'язку з відсутністю підстав на право перетину держкордону та документів, що підтверджують підставу для виїзду або мету поїздки.

"Приватно сказали, що в їх системі немає інформації про мою відстрочку, і ТЦК телефоном її теж не підтвердило", – додав бізнесмен.

Водночас Журжій визнав, що не оформлював кожні три місяці, згідно з новим законодавством, відстрочки як багатодітний батько, а оформити її в Резерв+ він автоматично не може, оскільки розлучений.

Як повідомлялося, 5 січня у Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків після російської кібератаки.

Хто такий Андрій Журжій