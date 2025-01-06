Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону

Колишнього депутата Верховної Ради та підприємця Андрія Журжія зняли з потяга під час проходження державного кордону на пункті пропуску "Ягодин".
Про це він повідомив у фейсбуці.
Журжій наголосив, що оскаржуватиме заборону на виїзд у суді. Він розповів, що "раз на півтора-два місяці" він виїжджав за кордон до дітей, які там живуть і навчаються.
"Виїзжаю, як багатодітний батько трьох і більше неповнолітніх дітей. Документи в ТЦК оновлені. Зазвичай просять просто показати в Дії три свідоцтва", – зазначив підприємець.
За його словами, відмову йому пояснили тим, що він тимчасово обмежений у праві виїзду з України у зв'язку з відсутністю підстав на право перетину держкордону та документів, що підтверджують підставу для виїзду або мету поїздки.
"Приватно сказали, що в їх системі немає інформації про мою відстрочку, і ТЦК телефоном її теж не підтвердило", – додав бізнесмен.
Водночас Журжій визнав, що не оформлював кожні три місяці, згідно з новим законодавством, відстрочки як багатодітний батько, а оформити її в Резерв+ він автоматично не може, оскільки розлучений.
Як повідомлялося, 5 січня у Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків після російської кібератаки.
Хто такий Андрій Журжій
- Народний депутат 8-го скликання. Обраний у 2014 році від партії “Самопоміч” (№16 у списку). Перший заступник голови Комітету Ради з питань податкової та митної політики.
- У липні 2018 року Журжій подав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням.
- У 2005-2014 роках він був керівником юридичного департаменту групи компаній "Фоззі". У 2011-2014 роках - президентом ТОВ “Група компаній “Інвестиційні партнери”.
- У 2011-2015 роках був членом правління Асоціації правників України, член Громадської ради при АМКУ, співзасновник Асоціації податкових радників, голова Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу.
- Закінчив факультет цивільного права та підприємництва Національного університету "Одеська юридична академія".