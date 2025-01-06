LB.ua увійшов до списку лідерів із дотримання професійних стандартів у новинах

Грудневий топ стрічок новин серед українських медіа коротший, ніж був у вересні. Загалом ІМІ проаналізував новини 23 видань.

Фото: ІМІ

Стрічка новин LB.ua увійшла до списку лідерів із дотримання стандартів у четвертому кварталі 2024-го року. Такими є результати моніторингу від Інституту масової інформації, проведеного у грудні.

Загалом у звітній період популярні онлайн-медіа підвищили рівень дотримання стандартів. До лідерів увійшли такі онлайн-медіа:

“Бабель”

ZN.UA

“Суспільне”

Liga.net

“Українська правда”

LB.ua

hromadske.

Новини у цих медіа відповідають стандартам на понад 95 %. У "Бабеля" і Liga.net усе наповнення рубрики “Новини” в моніторинговий період відповідає професійним журналістським стандартам.

Щодо LB.ua у монтиорінговому дослідженні повідомили: "журналістським стандартам відповідає абсолютна більшість публікацій у рубриці «Новини». Втім, у моніторинговий період зафіксовано один матеріал, що порушує стандарт відокремлення фактів від коментарів. Заголовок новини містить лексему «нелегали» що має негативне забарвлення стосовно певних соціальних груп".

У новому дослідженні не змінився перелік сайтів, що мають найнижчий рівень дотирмання стандартів у новинах. Це ТСН, Telegraf, “Фокус”, “24 канал”, Obozrevatel та УНІАН.

“Досліджувані медіа протягом року відновили загальний рівень дотримання професійних стандартів у новинах. Тобто нинішні показники дуже близькі до показників кінця минулого року. Влітку 2024-го моніторинг ІМІ зафіксував істотне зниження загально рівня дотримання стандартів укладання стрічки новин – тоді в онлайн-медіа побільшало недостовірних новин та зросла кількість випадків порушень принципу презумпції невинуватості, що не відповідає стандарту відділення фактів від коментарів. Але протягом четвертого кварталу 2024 року кількість таких помилок поменшала. Таким чином, загальний показник рівня дотримання стандартів знову зріс і тепер практично дорівнює минулорічному”, – зазначив медіаексперт Дмитро Баркар.