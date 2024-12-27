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В Ірані заарештували італійську журналістку

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Сала перебуває в хорошому стані. 

В Ірані заарештували італійську журналістку
Італійська журналістка Сесілія Сала
Фото: ANSA

Італійська журналістка Сесілія Сала, яка веде репортажі з Ірану, була 19 грудня заарештована поліцією Тегерана.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на МЗС Італії.

Зазначається, що журналістку утримують у сумнозвісній в'язниці Евін в іранській столиці.

29-річна Сесілія Сала є кореспондентом італійської щоденної газети Il Foglio, а також має власний подкаст. 

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Сала перебуває в хорошому стані. Він запевнив, що Італія працює над поверненням журналістки, підкресливши, що в цій справі потрібна максимальна обачність.

Посол Італії Паола Амадей здійснила консульський візит, щоб перевірити умови та стан утримання журналістки, родина була поінформована про результати візиту.

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