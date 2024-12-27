CNN: РФ розширила виробництво дронів на заводі у Татарстані

Росія розширила виробництво безпілотників на заводі у Алабузькій спеціальній економічній зоні, що у Татарстані. Зокрема, там зараз вироблять тисячі дронів-приманок, завданням яких є виснаження української оборони.

Як пише CNN, зараз завод виробляє тисячі безпілотників-приманок, призначених для виснаження української оборони.

Видання зазначає, що "Алабуга" зараз є основним заводом з виробництва безпілотників "Шахед-136". До вересня 2025 року там планували виробити 6000 одиниць цих дронів,але, схоже, цей план виконали, адже у 2023 році завод виготовив 2738 безпілотників Shahed, а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 у період з січня по вересень.

Вашингтонський Інститут науки та міжнародної безпеки, який стежить за "Алабугою" з 2022 року, вважає, що 6000 безпілотників були виготовлені приблизно на рік раніше запланованого терміну.

Окрім "Шахедів", схоже, що "Алабуга" з літа виготовляє низькотехнологічні безпілотники-приманки "Гербера", які зроблені із фанери та пінопласту і імітують характерну трикутну форму Shahed.

Як зазначають експерти, РФ швидко зрозуміла, що українська протиповітряна оборона цілком здатна збити більшість "Шахедів", тому Росії потрібно було багато фальшивих цілей.

Зазначається, що Росія планує виробити близько 10 000 безпілотників "Гербера" до кінця 2024 року, і це майже вдвічі перевищує кількість Shahed. Вартість, ймовірно, є головним фактором, що стимулює цю стратегію, враховуючи, що вартість виробницва однієї "Гербери" в 10 разів менше, ніж виробництва "Шахеда".

У червні 2023 року Рада національної безпеки США оприлюднила супутниковий знімок комплексу та визначила дві будівлі, які залучені до виробництва дронів. Внутрішні документи, отримані Інститутом науки та міжнародної безпеки, підтвердили місцезнаходження та показали, що "Алабуга" була "головною стороною", відповідальною за виробництво та постачання безпілотників "Шахед" російським військовим.

У період з березня по вересень дві нові будівлі з’явилися поруч із тими, що спочатку були ідентифіковані США. Таким чином площа виробничого майданчика збільшилася на 55%. Хоча незрозуміло, для чого саме потрібні нові будівлі, вони знаходяться в межах кордону безпеки навколо двох споруд. Це свідчить про те, що вони є частиною одного виробництва.

У період з червня по вересень почалося будівництво пішохідних доріжок, що з’єднують нові та старі будівлі. Їх завершили до листопада. Також прокладають ще одну пішохідну доріжку, яка, схоже, з’єднає старі будівлі з сусідніми гуртожитками для робітників, один з яких був уражений українським безпілотником на великій відстані в квітні. Також на знімках виявили сітку на всіх чотирьох будівлях, які, імовірно, є антидроновими.

У виданні пишуть, що якщо "Алабуга" зосереджується на нарощуванні виробництва, то Китай допомагає полегшити проблеми з ланцюгом поставок санкційних товарів.

У період з вересня 2023 року по червень 2024 року 34 китайські компанії "співпрацювали" з "Алабугою", підписавши контракти на загальну суму близько 700 мільйонів юанів (приблизно 96 мільйонів доларів). Ці компанії постачали деталі та матеріали, виробниче обладнання для виробництва БПЛА, а одна навіть надала обладнання для постановки перешкод для захисту Алабуги від атак безпілотників.

За даними джерел, дрон "Гербера" є прототипом китайського безпілотника від компанії Skywalker Technology, яка також постачає «набори» для їх створення. Початковий контракт на 2000 комплектів був підписаний у травні, а у липні кількість дронів збільшили на 8000.

США вже наклали санкції на дві китайські компанії, які, як вважають, безпосередньо беруть участь у розробці та виробництві ударних безпілотників дальнього радіусу дії для Росії. Ще десятки китайських компаній потрапили під санкції за постачання до Росії товарів подвійного призначення та компонентів, які можна використовувати для виготовлення зброї, зокрема безпілотників.

І роль Китаю в "Алабузі", схоже, зростатиме ще більше, адже недалеко будується новий транспортний вузол. Логістичний комплекс "Deng Xiaoping Сomplex" названий на честь покійного лідера Китаю. Він є прямим залізничним сполученням між Росією та Китаєм та, як заявив у жовтні Путін, призначений для перевезення до 100 000 контейнерів на рік.

Трохи більше ніж через тиждень після цієї заяви у "Алабузі" повідомили про те, що перший тестовий потяг урочисто відправили до Китаю, перевозячи 76 контейнерів російської сільськогосподарської продукції.

В українській розвідці виданню розповіли, що цей логістичний центр був задуманий лише після повномасштабного вторгнення Росії. Тому таке пряме транспортне сполучення з Китаєм може бути безпосередньо використано для транспортування дефіцитних компонентів, необхідних, зокрема, для виробництва БПЛА.

Уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк розповів виданню, що в сукупності це є доказом того, що можна зробити більше, щоб скоротити ланцюжок поставок, який сприяє стрімкому розширенню "Алабуги". Сполучені Штати, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Спеціальної економічної зони, а США також запровадили санкції проти афілійованих компаній і осіб, які займають ключові посади.

Власюк зазначив, що Україна йде далі і націлена на "екосистему" з кількох десятків компаній, які займаються різними аспектами виробництва безпілотників, і хотіла б, щоб союзники України зробили те саме.

Видання зазначає, що для того, щоб здешевити виробництво, в "Алабугу" наймають російських підлітків, заманюючи високими зарплатами та приємними умовами. І зараз "Алабуга" розпочинає нову акцію набору персоналу, пропонуючи "спеціалістам" зарплату до 360 000 рублів (приблизно 3480 доларів США) на місяць, що в чотири рази перевищує середню місячну зарплату в Росії, продовжуючи наймати студентів та мігрантів, яким виплачується стартова місячна зарплата близько 85 000 рублів (близько 820 доларів).

За даними джерел, там планують найняти ще до 200 африканок.

В українській розвідці розповіли, що всі працівники, які збирають безпілотники, працюють там на умовах секретності. Усі студенти, які беруть участь у створенні цих БПЛА, живуть в окремому приміщенні з обмеженим доступом. Після працевлаштування вони підписують спеціальні документи, а у їхніх контрактах сказано, що вони виробляють «моторні човни».