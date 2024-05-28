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WSJ: завод у "Алабузі" в Росії планує випускати на рік 6000 ударних дронів типу Shahed

Також тут випускають розвідувальні БпЛА "Альбатрос", до виробництва залучили студенток із Африки.

WSJ: завод у "Алабузі" в Росії планує випускати на рік 6000 ударних дронів типу Shahed
"шахеди"
Фото: Сили оборони Півдня

Росія планує випускати на рік шість тисяч ударних дронів типу Shahed. Йдеться про потужності заводу безпілотників у спеціальній економічній зоні “Алабуга” в Татарстані, повідомляє "Суспільне" з посиланням на The Wall Street Journal.

Минулого місяця, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, цей завод випередив графік і виготовив 4500 безпілотників для окупаційної армії. 

Відомо, що керівники російського бізнесу уклали угоду щодо будівництва заводу з виробництва БпЛА наприкінці 2022 року. Тоді росіяни прилетіли до Ірану і запропонували 1,7 мільярда доларів США, які мають бути частково виплачені золотими злитками. Такі умови були підтверджені WSJ спільно з представниками служби безпеки США. Їх оприлюднила цьогоріч у лютому хакерська група Prana Network, яка заявила, що зламала сервери електронної пошти, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

Російські солдати вже вчаться керувати безпілотниками в Сирії. Там навчання проводять інструктори із КВІР і Хезболли.

За даними WSJ, що десятки розвідувальних безпілотників “Альбатрос” отримали детальну фоторозвідку про українські позиції та переміщення на передовій. А їхній виробник повідомив, що дрони вже відпрацювали в Бєлгородському районі.

Експерт із безпілотників, котрий який раніше працював в ООН, Генрі Томпсон повідомив, що країна-агресор уже виробляє власні боєголовки, не чекаючи на іранські і таким чином прискорює виробництво боєздатної зброї. Томпсон проаналізував уламки дронів, знайдені в Україні, і дійшов висновку, що найновіші версії “шахедів” були виготовлені в РФ.

Росія, щоб розширити виробництво БпЛА, потребувала кваліфікованих робітників. Спочатку розвідувальні "Альбатроси" виготовляли студенти із сусідніх технічних коледжів, але через їх достатню кількість увагу звернули на Африку. 

На початку 2023 року року бізнесмени з "Алабуги" орендували зал в елітній школі в столиці Уганди Кампалі. Тут молодим студенткам запропонували кваліфіковану роботу з оплатою в три рази більшу, ніж вони могли заробити в Уганді (зараз мова йде про тисячу доларів). Також працівниць забезпечували безкоштовним житлом та дипломом університету, щоб приєднатися до програми роботи й навчання. Зарплата становить тисячу доларів

Рекрутер Джозеф Казібве, який водночас виконує обов’язки заступника директора середньої школи в Лубірі, повідомив, що росіяни зацікавлені у дівчатах, які досягли успіхів у наукових предметах у середній школі. При цьому рекрутер заявив журналістам, що не знав, що студентки братимуть участь у створенні дронів, бо росіяни беруть на себе повну відповідальність за подальший процес найму.

Відомо, що понад тисяча жінок поїхала до "Алабуги" з усієї Африки. Ще тисяча, ймовірно, приєднається до цьогорічного набору, кажуть офіційні особи Уганди.

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