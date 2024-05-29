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Венесуела заборонила допуск спостерігачів з ЄС до президентських виборів у липні

Національна виборча рада у своєму рішенні послалася на санкції євроблоку щодо деяких венесуельських чиновників.

Венесуела заборонила допуск спостерігачів з ЄС до президентських виборів у липні
Фото: pamm-trade.com

Венесуела відкликала запрошення для спостерігачів за виборами від Європейського Союзу, пише Bloomberg.

У своєму рішенні Національна виборча рада (НВР) послалася на те, ще євроблок не зняв санкції зі всіх венесуельських чиновників.

“Було б аморально дозволити їм брати участь, знаючи про їхні неоколоніалістичні та інтервенціоністські дії проти Венесуели”, ‒ заявив президент ради Елвіс Аморосо.

Пізніше ЄС закликав виборчу раду Венесуели переглянути своє рішення.

“Венесуельський народ повинен мати можливість обрати свого наступного президента на прозорих і конкурентоспроможних виборах, які заслуговують на довіру, за підтримки міжнародного спостереження, включно з ЄС”, ‒ йдеться у заяві блоку.

Уряд президента Ніколаса Мадуро хоче, щоб голосування мало міжнародне визнання, щоб скасувати санкції США та сприяти торгівлі та інвестиціям. Так, НВР ратифікувала також запрошення для інших спостережних місій від таких груп, як “Центр Картера” та ООН. Невідомо, чи спостерігатимуть вони за виборами, якщо ЄС таки до них не допустять.

Міжнародне спостереження матиме вирішальне значення для легітимності виборів 28 липня, які вже зазнали критики після того, як Мадуро заблокував участь свого головного опозиційної суперника у перегонах. Воно було частиною серії виборчих гарантій, узгоджених між політичними фракціями Венесуели в жовтні.

  • Остання місія ЄС зі спостереження за виборами у Венесуелі відбулася у 2021 році, і в попередньому звіті було зазначено про недоліки та порушення під час голосування. Уряд Мадуро спростував їхні висновки, звинуватив спостерігачів у шпигунстві та видворив перед запланованим від’їздом. Напруженість знову виникла в середині 2023 року, коли Європейський парламент засудив дискваліфікацію лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо.
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