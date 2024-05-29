Венесуела заборонила допуск спостерігачів з ЄС до президентських виборів у липні

Венесуела відкликала запрошення для спостерігачів за виборами від Європейського Союзу, пише Bloomberg.

У своєму рішенні Національна виборча рада (НВР) послалася на те, ще євроблок не зняв санкції зі всіх венесуельських чиновників.

“Було б аморально дозволити їм брати участь, знаючи про їхні неоколоніалістичні та інтервенціоністські дії проти Венесуели”, ‒ заявив президент ради Елвіс Аморосо.

Пізніше ЄС закликав виборчу раду Венесуели переглянути своє рішення.

“Венесуельський народ повинен мати можливість обрати свого наступного президента на прозорих і конкурентоспроможних виборах, які заслуговують на довіру, за підтримки міжнародного спостереження, включно з ЄС”, ‒ йдеться у заяві блоку.

Уряд президента Ніколаса Мадуро хоче, щоб голосування мало міжнародне визнання, щоб скасувати санкції США та сприяти торгівлі та інвестиціям. Так, НВР ратифікувала також запрошення для інших спостережних місій від таких груп, як “Центр Картера” та ООН. Невідомо, чи спостерігатимуть вони за виборами, якщо ЄС таки до них не допустять.

Міжнародне спостереження матиме вирішальне значення для легітимності виборів 28 липня, які вже зазнали критики після того, як Мадуро заблокував участь свого головного опозиційної суперника у перегонах. Воно було частиною серії виборчих гарантій, узгоджених між політичними фракціями Венесуели в жовтні.