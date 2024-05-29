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Мексика хоче приєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю щодо війни в Газі

МЗС Палестинської автономії привітало запит Мексики.

Мексика хоче приєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю щодо війни в Газі
Мексика хоче приєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю щодо війни в Газі
Фото: aa.com.tr

Міжнародний суд ООН повідомив, що Мексика хоче доєднатись до позову ПАР проти Ізраїлю за ймовірні порушення Конвенції ООН про геноцид під час війни в Газі.

Про це повідомляє CNN.

Для цього Мексика застосувала ст. 63 Статуту Суду, яка надає іншим країнам, крім тих, хто зацікавлений у справі, право втручатися в процес.

“Найважливішим є досягнення миру, такою є позиція Мексики. Ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми вважаємо, що ООН повинна більше працювати над цим”, - зазначив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

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В свою чергу, МЗС Палестинської автономії привітало запит Мексики.

Раніше Колумбія та Лівія подали такий же запит 5 квітня та 10 травня відповідно.

  • У грудні минулого року Південно-Африканська республіка (ПАР) подала до Міжнародного суду ООН позов про геноцид щодо палестинців проти Ізраїлю.
  • Єгипет заявив, що приєднається до позову про геноцид, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через наступ у Смузі Гази.
  • 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази.
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