Мексика хоче приєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю щодо війни в Газі

Міжнародний суд ООН повідомив, що Мексика хоче доєднатись до позову ПАР проти Ізраїлю за ймовірні порушення Конвенції ООН про геноцид під час війни в Газі.

Про це повідомляє CNN.

Для цього Мексика застосувала ст. 63 Статуту Суду, яка надає іншим країнам, крім тих, хто зацікавлений у справі, право втручатися в процес.

“Найважливішим є досягнення миру, такою є позиція Мексики. Ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми вважаємо, що ООН повинна більше працювати над цим”, - зазначив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

В свою чергу, МЗС Палестинської автономії привітало запит Мексики.

Раніше Колумбія та Лівія подали такий же запит 5 квітня та 10 травня відповідно.