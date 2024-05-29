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Президент Туреччини Ердоган візьме участь у саміті “Великої Сімки” в Італії

Саміт на рівні лідерів країн G7 відбудеться під головуванням Італії в Апулії 13-15 червня.

Президент Туреччини Ердоган візьме участь у саміті “Великої Сімки” в Італії
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Офіс Президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свою участь у саміті “Великої Сімки” в Італії.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Джорджія Мелоні у телефонній розмові подякувала за це Реджепу Таїпу Ердогану. 

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“З огляду на саміт G7 ця зустріч також дозволила підбити підсумки стану двосторонніх відносин та основних сценаріїв міжнародної кризи”, - зазначили в пресслужбі голови уряду Італії.

  • З 1 січня 2024 року Італія розпочала головування в Групі послів G7. Одним із головних напрямів роботи під час головування країни стануть питання щодо захисту міжнародного правопорядку. Зокрема, увагу буде присвячено збройній агресії російської федерації проти України, яка похитнула чинну систему міжнародних відносин та спричинила зростання нестабільності у світі через збільшення кількості міжнародних конфліктів.
  • Цього року Саміт на рівні лідерів країн G7 відбудеться під головуванням Італії в Апулії 13-15 червня.
  • Президент України Володимир Зеленський планує відвідати зустріч G7 в Італії.
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