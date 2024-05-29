Президент Туреччини Ердоган візьме участь у саміті “Великої Сімки” в Італії

Саміт на рівні лідерів країн G7 відбудеться під головуванням Італії в Апулії 13-15 червня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свою участь у саміті “Великої Сімки” в Італії.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Джорджія Мелоні у телефонній розмові подякувала за це Реджепу Таїпу Ердогану.

“З огляду на саміт G7 ця зустріч також дозволила підбити підсумки стану двосторонніх відносин та основних сценаріїв міжнародної кризи”, - зазначили в пресслужбі голови уряду Італії.