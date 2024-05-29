Євросоюз передав Україні три сучасні системи розмінування MV-10

Євросоюз передав українським рятувальникам три системи розмінування DOK-ING MV-10 для оснащення новостворених піротехнічних підрозділів ДСНС.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У середу 29 травня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова офіційно передала техніку ДСНС.

Заступник голови ДСНС України Роман Примуш зазначив, що зустріч з представниками Європейського Союзу є свідченням потужної та рішучої підтримки України з боку надійних партнерів.

"Дякуємо Вам, пані посол, за вашу активну роль в організації надання Україні міжнародної технічної допомоги та за непохитну підтримку у цей надзвичайно складний для нашої держави час, коли виборюється наше право бути вільними і незалежними у кривавій війні, яку розв’язала Росія проти України", – наголосив він.

Техніку надано у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні – оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування", де партнером з розвитку виступив Європейський Союз, а виконавцем – Державна установа Центральне агентство з управління проєктами (Литовська Республіка).

Комплекс MV-10 вже використовується у роботі саперами ДСНС, очищаючи забруднені вибухонебезпечними предметами території України. Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах.

Перевагою є також те, що комплекс особливо безпечний в процесі експлуатації завдяки дистанційному управлінню.

Підтримка з розмінування також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть з комплексом MV-10. Весною цього року вже було проведено тренінг для екіпажів машин механізованого розмінування.

Окрім цього сторони обговорили технічні питання, що стосуються роботи цих систем розмінування. Представники ДСНС продемонстрували учасникам делегації методи використання та особливості їх експлуатації.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю. Оскільки, як наголосив заступник голови ДСНС України, попри надану допомогу перелік першочергових потреб для посилення спроможностей підрозділів ДСНС постійно узагальнюється та оновлюється.

"З початком повномасштабної війни в Україні обсяги завдань ДСНС зросли в рази. Тому вже з урахуванням отриманої міжнародної допомоги в ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні для здійснення робіт з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів", – зазначив Примуш.

Він додав, що завдяки консолідації спільних зусиль та об’єднаній підтримці з боку світової спільноти Україна переможе у цій війні.