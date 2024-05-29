У Міноборони Польщі заявили, що Варшава не обмежує використання Україною польської зброї і готує новий пакет допомоги

Польща не обмежує використання Україною військової допомоги.
Це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET, відповідаючи на запитання, чи можна використовувати польську техніку для ударів по території Росії.
"Ми вирішили допомогти Україні у війні, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - сказав Томчик.
На його думку, західні країни також мають скасувати подібні обмеження.
"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - додав заступник міністра.
Він повідомив, що Варшава уже надала Києву 44 пакети військової допомоги і готує 45-ий. Загальна вартість сягає 15-20 мільярдів злотих.
Удари по території Росії західною зброєю. Яка позиція союзників?
- Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
- Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
- Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції та глави МЗС Фінляндії і Канади теж висловилися за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.