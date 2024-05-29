У Міноборони Польщі заявили, що Варшава не обмежує використання Україною польської зброї і готує новий пакет допомоги

Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне, сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Польща не обмежує використання Україною військової допомоги.

Це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET, відповідаючи на запитання, чи можна використовувати польську техніку для ударів по території Росії.

"Ми вирішили допомогти Україні у війні, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - сказав Томчик.

На його думку, західні країни також мають скасувати подібні обмеження.

"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - додав заступник міністра.

Він повідомив, що Варшава уже надала Києву 44 пакети військової допомоги і готує 45-ий. Загальна вартість сягає 15-20 мільярдів злотих.

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