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У Міноборони Польщі заявили, що Варшава не обмежує використання Україною польської зброї і готує новий пакет допомоги

Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне, сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

У Міноборони Польщі заявили, що Варшава не обмежує використання Україною польської зброї і готує новий пакет допомоги
заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик
Фото: скриншот відео

Польща не обмежує використання Україною військової допомоги.

Це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET, відповідаючи на запитання, чи можна використовувати польську техніку для ударів по території Росії.

"Ми вирішили допомогти Україні у війні, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - сказав Томчик.

На його думку, західні країни також мають скасувати подібні обмеження. 

"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - додав заступник міністра.

Він повідомив, що Варшава уже надала Києву 44 пакети військової допомоги і готує 45-ий. Загальна вартість сягає 15-20 мільярдів злотих.

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