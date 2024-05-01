Глава МЗС Латвії: Деякі держави дають Україні зброю без заборони обстрілювати російську територію

Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони і боєприпаси, а й високоточна зброя, аби бити по території Росії. Наразі є держави, які дають допомогу без заборони атакувати нею РФ.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, наша держава може обстрілювати ті об'єкти на території Росії, з яких країна-агресор атакує українців, оскільки міжнародне право це дозволяє.

Київ отримує зброю від західних партнерів, які публічно застерігають не використовувати її по території РФ. Але є винятки, зауважила Браже.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень...Не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – сказала міністр.