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Глава МЗС Латвії: Деякі держави дають Україні зброю без заборони обстрілювати російську територію

Міжнародне право дозволяє нашій державі бити по тих об'єктах, із яких ворог атакує Україну.

Глава МЗС Латвії: Деякі держави дають Україні зброю без заборони обстрілювати російську територію
Очільниця МЗС Латвії Байба Браже

Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони і боєприпаси, а й високоточна зброя, аби бити по території Росії. Наразі є держави, які дають допомогу без заборони атакувати нею РФ.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, наша держава може обстрілювати ті об'єкти на території Росії, з яких країна-агресор атакує українців, оскільки міжнародне право це дозволяє.

Київ отримує зброю від західних партнерів, які публічно застерігають не використовувати її по території РФ. Але є винятки, зауважила Браже.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень...Не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – сказала міністр.

  • Торік Президент Володимир Зеленський заявляв, що деякі українські партнери не готові до війни на території Росії.
  • Тоді ж представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні бити по території Росії з метою самооборони.
  • Цього року у квітні під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.
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