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Міжнародне право дозволяє Україні бити по території Росії з метою самооборони, - представник німецького уряду

При цьому офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовували німецьку зброю.

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає DW.

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Так він прокоментував запитання журналіста щодо атаки дронів на Москву. Хебештрайт також додав, що офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовували німецьку зброю.

Нагадаємо, США заявили, що не можуть підтвердити причетність України до "ударів" по Кремлю на початку травня. Водночас, у Білому домі не заохочують Україну до ударів по території Росії

Тим часом за результатами опитування, 90% українців вважають, що треба завдавати ударів по Росії. Раніше МЗС Латвії заявило, що Україна повинна мати право бити по військових об’єктах на території РФ.

Після ударів по російській авіабазі «Енгельс» торік у грудні глава української розвідки попередив, що подальші удари по території Росії будуть дедалі глибшими, а самих ударів буде більше.

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