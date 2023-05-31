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Росія заборонила вивозити з країни патрони та гільзи

Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.

Росія заборонила вивозити з країни патрони та гільзи
Ілюстративне фото
Фото: npu.gov.ua

Російський уряд запровадив тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв і гільз до нарізної вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба кабміну РФ.

"У Росії запроваджено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів", – заявили в повідомленні.

При цьому винятками є "патрони та гільзи для забезпечення діяльності російської армії, інших військ та військових формувань".

Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, російські окупанти ще взимку почали скаржитися на нестачу боєприпасів. Зокрема, засновника ПВК "Вагнера" Євген Пригожин скаржився, що його найманці гостро відчувають дефіцит. А в квітні Пригожин говорив, що через якийсь короткий час можуть закінчитися і самі "вагнерівці".

Напочатку року аналітики американського Інституту вивчення війни також зазначали, що через дефіцит боєприпасів Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році.

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