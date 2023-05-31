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Здавала окупантам патріотів України: колишній старості сільради на Донеччині заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі

Також вона очолила підконтрольний РФ орган влади.

Здавала окупантам патріотів України: колишній старості сільради на Донеччині заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі
Фото: Офіс Генпрокурора

Колишній старості сільради на Донеччині повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.  

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури колишній старості Боївської сільської ради Маріупольського району Донецької області заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Бойове староста сільради перейшла на бік ворога та активно співпрацювала зі збройними формуваннями держави-агресора та з представниками так званої «ДНР». 

Користуючись своїми можливостями старости села, жінка зібрала та передала агресору інформацію про мешканців села, які брали участь в АТО і ООС, колишніх правоохоронців та місцевих жителів з активною проукраїнською позицією. За її наведенням окупанти арештували трьох жителів села та відвезли їх у невідомому напрямку.

Довівши свою відданість, у серпні жінка почала працювати у незаконному органі влади та стала головою «Боївської сільської адміністрації Володарського району» так званої «ДНР», що створена та функціонує в інтересах РФ.

Громадянка продовжує проводити підривну діяльність проти України, агітує місцеве населення сприяти окупаційній владі.

Нагадаємо, мешканець Куп’янська отримав 12 років тюрми за колабораціонізм. Зокрема, він брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.

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