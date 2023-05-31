Макрон закличе Європу до “стратегічного пробудження” і наголосить на відданості перемозі Києва, − Guardian

Президент Франції випустить сьогодні на форумі з питань безпеки у Братиславі.

Еммануель Макрон докладе дипломатичних зусиль, аби запевнити країни Центральної та Східної Європи в тому, що Франція розуміє – безпекова ситуація на континенті остаточно змінилося внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Про це пише The Guardian.

У Східній Європі, особливо в Польщі, до Макрона часто ставилися з підозрою як до людини, яка таки розглядає Росію як частину архітектури європейської безпеки і хоче використати війну в Україні для посилення європейської оборонної автономії таким чином, щоб послабити безпекові зв'язки Європи з США.

У своїй сьогоднішній промові на форумі з питань безпеки у Братиславі Макрон закликатиме до “стратегічного пробудження”. Він підкреслить роботу, яку зробила Франція для захисту східного флангу НАТО, включно з розміщенням 1250 французьких військових у Румунії та 300 в Естонії. Макрон також згадає роль країни у розблокуванні поставок бойових танків в Україну.

На зустрічі наступного дня в Молдові, яку він організував з іншими європейськими лідерами з ЄС і за його межами, включно з британським прем’єром Ріші Сунаком, він наголосить на відданості Франції перемозі України та заявить, що не терпітиме замороженого конфлікту.

Представник Єлисейського палацу зазначив: “Вражає, так це те, що це не перша, це третя війна, яку Росія веде за 15 років, з Грузією в 2008 році, Україною в 2014 році, Україною знову в 2022 році”.

Він додав, що Макрон вже санкціонував збільшення на понад третину запланованих витрат Франції на оборону на 2024-30 роки. Президент Франції бачить це зростання як частину кардинальних змін у видатках на оборону, які зараз відбуваються, без перспективи найближчим часом припинення нової холодної війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з Макроном у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи".