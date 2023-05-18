Джонсон назвав Макрона “нудотним” та підлабузником через візит француза до Путіна, − речник експрем’єра

Джонсон, який зазвичай, не використовує “особливо сильні вирази”, на одній з ранковій зустрічей у тісному колі “розпочав запеклу атаку на Еммануеля Макрона”.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав Еммануеля Макрона "нудотним", коли президент Франції приїхав до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це заявив керівник комунікацій Джонсона за часи його прем’єрства Гуто Гаррі, пише The Guardian.

Джонсон також назвав Макрона “путінським підлабузником”, сказав Гаррі в останньому випуску свого подкасту Unprecedented, у якому він розповідає про часи його роботи на Даунінг-стріт, 10.

“Була напруга на початку, коли такі люди, як Еммануель Макрон з Франції, поїхали до Москви, щоб поговорити з Путіним. Я думаю, що Борис приватно назвав це “нудотним”, − розповів він.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після того як Макрон розкритикував Джонсона через ситуацію з біженцями, останній, який зазвичай, не використовує “особливо сильні вирази”, на одній з ранковій зустрічей у тісному колі “розпочав запеклу атаку на Еммануеля Макрона”. Джонсон практично назвав його “словом з чотирьох літер, яке починається на С”, диваком та путінським підлабузником , заявивши, що “доведеться вибити йому світло (побити, - ред.)”.

Однак через кілька тижнів Джонсон та Макрон помирилися і навіть “випили віскі на саміті “Групи семи””.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгення РФ до України, президент Франції безрезультатно їздив до Москви, аби досягти домовленостей щодо уникнення військової ескалації з боку Росії.