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Джонсон назвав Макрона “нудотним” та підлабузником через візит француза до Путіна, − речник експрем’єра

Джонсон, який зазвичай, не використовує “особливо сильні вирази”, на одній з ранковій зустрічей у тісному колі “розпочав запеклу атаку на Еммануеля Макрона”.

Джонсон назвав Макрона “нудотним” та підлабузником через візит француза до Путіна, − речник експрем’єра
Гутто Гаррі керував комунікаціями Бориса Джонсона за часів його прем'єрства
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав Еммануеля Макрона "нудотним", коли президент Франції приїхав до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це заявив керівник комунікацій Джонсона за часи його прем’єрства Гуто Гаррі, пише The Guardian.

Джонсон також назвав Макрона “путінським підлабузником”, сказав Гаррі в останньому випуску свого подкасту Unprecedented, у якому він розповідає про часи його роботи на Даунінг-стріт, 10.

“Була напруга на початку, коли такі люди, як Еммануель Макрон з Франції, поїхали до Москви, щоб поговорити з Путіним. Я думаю, що Борис приватно назвав це “нудотним”, − розповів він.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після того як Макрон розкритикував Джонсона через ситуацію з біженцями, останній, який зазвичай, не використовує “особливо сильні вирази”, на одній з ранковій зустрічей у тісному колі “розпочав запеклу атаку на Еммануеля Макрона”. Джонсон практично назвав його “словом з чотирьох літер, яке починається на С”, диваком та путінським підлабузником , заявивши, що “доведеться вибити йому світло (побити, - ред.)”.

Однак через кілька тижнів Джонсон та Макрон помирилися і навіть “випили віскі на саміті “Групи семи””.

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Нагадаємо, на початку лютого 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгення РФ до України, президент Франції безрезультатно їздив до Москви, аби досягти домовленостей щодо уникнення військової ескалації з боку Росії. 

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