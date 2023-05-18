Молдова повністю відмовилась від російського газу, - The Guardian

"Країна інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно".

Молдова більше не використовує російський природний газ або електроенергію після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті, пише The Guardian.

"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з Росії", - сказав він.

"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - наголосив Речан.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що Молдова відновила споживання російського газу. Тоді це поянили тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

Із 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи всі отримані 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС. Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год.