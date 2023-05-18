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Лідери центральноазіатських держав зібралися у Китаї, аби пообіцяти Cі Цзіньпіну “міцну” дружбу

Зараз тривають двосторонні зустрічі, а у п'ятницю відбудеться загальний саміт.

Лідери центральноазіатських держав зібралися у Китаї, аби пообіцяти Cі Цзіньпіну “міцну” дружбу
Голова Китаю Сі зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим у Сіані
Фото: EPA/UPG

Очільники шести центральноазіатських держав зібралися сьогодні в історичному китайському місті Сіань для особистої бесіди з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб скріпити обіцянки про “тривалу” дружбу.

Про це пише Reuters.

Двосторонні зустрічі передують саміту, наслідком якого, як очікується, стане регіональний пакт з Пекіном. Сі у п’ятницю виступить з “важливою” промовою, також буде підписано “важливий” політичний документ.

По всьому місту Сіань, де понад тисячоліття тому Шовковий шлях пов'язував імперський Китай з цивілізаціями на захід від нього, встановлені рекламні банери та щити саміту − як китайською, так і російською мовами.

Фото: EPA/UPG

Китай активізує свою економічну і політичну взаємодію з колишніми радянськими державами, зазначає видання. Першим главою держави, який прибув до Сіаню, був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Країна є найбільшим торговельним партнером Китаю в Центральній Азії. Його особиста зустріч із Сі Цзіньпіном у середу завершилася угодою про побудову “міцної дружби” та постійний обмін інформацією. Сторони домовилися гарантувати безпеку та стабільну роботу казахської ділянки газопроводу Китай-Центральна Азія, а також поглибити нафто-уранову співпрацю.

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Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Президент Киргизстану Садир Жапаров зі свого боку сказав Сі Цзіньпіну, що він прагне поглибити торгівлю, економіку та інвестиції.

Торік двостороння торгівля між Китаєм і Центральною Азією досягла рекордних 70 мільярдів доларів, а Казахстан лідирує з 31 мільярдом доларів. Далі йдуть Киргизстан з $15,5 млрд, Туркменістан з $11,2 млрд, Узбекистан з $9,8 млрд і Таджикистан з $2 млрд.

Демонстрація солідарності Сі з Центральною Азією на саміті помітно збігається із самітом лідерів “Групи семи” в Японії, який стартує завтра і де говоритимуть про використання Пекіном “економічного примусу” у своїх закордонних відносинах.

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