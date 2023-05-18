Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
ГоловнаСвіт

Сейм визнав компартію Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію жителів

Це рішення прийняли на відзначення 75-річчя найбільшої депортації ХХ століття в Литві. 

Сейм визнав компартію Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію жителів
Фото: lrt.lt

Литовський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію мешканців країни

Про це повідомляє Delfi.

Таке рішення було прийняте на відзначення 75-річчя найбільшої депортації ХХ століття в Литві. Її 22 травня 1948 року під шифром "Весна" здійснив окупаційний радянський режим.

"Операцію з депортації під назвою "Весна" проводили не лише 30 тис. співробітників органів внутрішніх справ та МДБ, а й 11 тис. 500 місцевих комуністів та радянських активістів. Усього за два дні 22-23 травня 1948 р. насильно було заслано 40 тис. мешканців Литви – 11 тис. 365 сімей, з них майже 12 тис. дітей, близько 5 тис. осіб віком від 60 років, чимало засланих померло під час депортаційних акцій (були розстріляні при спробі втечі ), багато немовлят та малолітніх дітей, старих людей померло від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через брак їжі", - представляючи проект, сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сейм зазначив, що Комуністична партія Литви несе відповідальність за заздалегідь сплановане в 1940-1963 роках за її вказівкою окупаційно-репресивними структурами і здійснене рівносильне геноциду винищення жителів Литви. Також Компартія несе відповідальність за конфіскацію та присвоєння майна литовців, тортури, депортації та широкомасштабну пропаганду, що виправдовує їх дії. 

Також з ініціативи Комуністичної партії Литви окупаційною адміністрацією були прийняті додаткові постанови, що обмежують права депортованих жителів Литви.  

За резолюцію Сейму "Про депортації мешканців Литви, організованих та здійснених радянською окупаційною владою та Комуністичною партією Литви" проголосувало 97 членів Сейму, один був проти, троє членів Сейму утрималися.

Раніше литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies