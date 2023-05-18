Сейм визнав компартію Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію жителів

Литовський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію мешканців країни.

Про це повідомляє Delfi.

Таке рішення було прийняте на відзначення 75-річчя найбільшої депортації ХХ століття в Литві. Її 22 травня 1948 року під шифром "Весна" здійснив окупаційний радянський режим.

"Операцію з депортації під назвою "Весна" проводили не лише 30 тис. співробітників органів внутрішніх справ та МДБ, а й 11 тис. 500 місцевих комуністів та радянських активістів. Усього за два дні 22-23 травня 1948 р. насильно було заслано 40 тис. мешканців Литви – 11 тис. 365 сімей, з них майже 12 тис. дітей, близько 5 тис. осіб віком від 60 років, чимало засланих померло під час депортаційних акцій (були розстріляні при спробі втечі ), багато немовлят та малолітніх дітей, старих людей померло від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через брак їжі", - представляючи проект, сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс.

Сейм зазначив, що Комуністична партія Литви несе відповідальність за заздалегідь сплановане в 1940-1963 роках за її вказівкою окупаційно-репресивними структурами і здійснене рівносильне геноциду винищення жителів Литви. Також Компартія несе відповідальність за конфіскацію та присвоєння майна литовців, тортури, депортації та широкомасштабну пропаганду, що виправдовує їх дії.

Також з ініціативи Комуністичної партії Литви окупаційною адміністрацією були прийняті додаткові постанови, що обмежують права депортованих жителів Литви.

За резолюцію Сейму "Про депортації мешканців Литви, організованих та здійснених радянською окупаційною владою та Комуністичною партією Литви" проголосувало 97 членів Сейму, один був проти, троє членів Сейму утрималися.

Раніше литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.