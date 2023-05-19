Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії, перебираючи на себе роль РФ у регіоні

Президент Китаю Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії, від будівництва інфраструктури до стимулювання торгівлі, взявши на себе нову роль лідера в регіоні, який традиційно був сферою впливу Росії.

Про це пише Reuters.

Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном і сприяти модернізації всіх країн, заявив Сі Цзіньпін під час виступу на саміті “Китай-Центральна Азія” сьогодні.

“Цей саміт додав новий імпульс розвитку та відродженню шести країн, а також влив сильну позитивну енергію в регіональний мир і стабільність. Ми спільно будемо розвивати нову парадигму глибоко взаємодоповнювальної та взаємовигідної співпраці на високому рівні”, − сказав Сі на пресконференції.

Китай висунув себе в авангард змагань за політичний вплив і енергетичні активи в багатому ресурсами регіоні. Зараз Росія відволікається своєю війною в Україні, а виведення американських військ з Афганістану зменшує присутність там США.

П'ять колишніх радянських республік із мережею торгових коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для перевезення палива, продовольства та інших товарів у разі збоїв в інших місцях. Обіцянки про підтримку та співпрацю на дводенному саміті будуть контрастувати з негативним іміджем Китаю на саміті лідерів “Великої сімки” в Японії в п’ятницю. Підтримка Центральної Азії з боку Китаю також виглядає як противага звинуваченням США в дипломатії примусу.

Китай також оновить двосторонні інвестиційні угоди та збільшить обсяг транскордонних вантажних перевезень з регіоном, сказав Сі. Це заохотить фінансовані Китаєм підприємства в Центральній Азії створити більше робочих місць, побудувати склади та запустити спеціальне залізничне сполучення, спрямоване на просування туризму, додав він.

Сі також заявив, що будівництво лінії D газопроводу Китай-Центральна Азія має бути прискорене. Він також закликав Китай і Центральну Азію збільшити торгівлю нафтою і газом, розвивати енергетичне співробітництво в промислових ланцюгах і посилювати співпрацю в галузі нової енергетики та мирного використання ядерної енергії.

У довгостроковій перспективі Китай підтримує будівництво міжнародного транспортного коридору через Каспійське море та посилить будівництво транспортних вузлів вантажних поїздів Китай-Європа.

Минулого року двостороння торгівля між Китаєм і Центральною Азією досягла рекордних 70 мільярдів доларів, а Казахстан лідирує з $31 млрд.