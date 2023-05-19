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"Група Вагнера" спробувала відправити військову техніку в Україну через Малі в обхід західних санкцій, - СNN

Поки немає жодних ознак того, що компанія успішно придбала необхідне обладнання.

"Група Вагнера" спробувала відправити військову техніку в Україну через Малі в обхід західних санкцій, - СNN
Фото: Новинарня

Російська організація "Група Вагнера" спробувала приховати свої намагання придбати військову техніку для використання в Україні через Малі, де має міцні позиції, повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

Чиновник, зсилаючись на розсекречені минулого тижня розвідувальні дані США, заявив, що адміністрація Джо Байдена була проінформована про те, що "Вагнер" намагався відправити обладнання в Україну через Малі та фальсифікував документи для транзакцій.

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Поки немає жодних ознак того, що група успішно закупила обладнання, але ПВК продовжує роботу із придбання мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем через свої контакти у Малі для використання в Україні. "Ми уважно стежимо за цим", - додав американський чиновник.

В останні роки російська військова компанія прагнула розширити свої позиції в Африці. Понад рік вона співпрацює зі збройними силами Малі, борючись проти джихадистського повстанського руху. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що уряд Малі залучатиме приватних російських найманців для допомоги у забезпеченні безпеки.

На думку офіційних осіб США, Малі — не єдина країна, до якої "Група Вагнера звернулася по допомогу через нестачу боєприпасів для війни в Україні.

В одному з документів розвідки США, йдеться, що "вагнерівці" зустрічалися з "турецькими контактами" на початку лютого з наміром "придбати зброю та обладнання в Туреччині", які потім можуть використати в Україні. У цьому документі також говорилося, що ПВК, ймовірно, намагалася використати зброю, придбану в Туреччині, для використання у своїх операціях у Малі.

Білий дім також раніше звинувачував Північну Корею у постачанні російській "Групі Вагнера" ракет для використання в Україні.

"Вагнер безпосередньо підтримує війну Росії проти України, і ми виступаємо проти спроб будь-якої іншої країни допомогти Росії через Вагнера", - заявив представник США.

Нагадаємо, Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що Україна та США працюють над позбавленням ПВК “Вагнер” ресурсів для фінансування бойових дій в Україні. У Держдепі повідомляли з цього приводу, що США за допомогою союзників стримують ПВК “Вагнер” по всьому світу.

Тим часом російська ПВК постачає ракети для спецпризначенців RSF у Судані.

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