"Група Вагнера" спробувала відправити військову техніку в Україну через Малі в обхід західних санкцій, - СNN

Поки немає жодних ознак того, що компанія успішно придбала необхідне обладнання.

Російська організація "Група Вагнера" спробувала приховати свої намагання придбати військову техніку для використання в Україні через Малі, де має міцні позиції, повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

Чиновник, зсилаючись на розсекречені минулого тижня розвідувальні дані США, заявив, що адміністрація Джо Байдена була проінформована про те, що "Вагнер" намагався відправити обладнання в Україну через Малі та фальсифікував документи для транзакцій.

Поки немає жодних ознак того, що група успішно закупила обладнання, але ПВК продовжує роботу із придбання мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем через свої контакти у Малі для використання в Україні. "Ми уважно стежимо за цим", - додав американський чиновник.

В останні роки російська військова компанія прагнула розширити свої позиції в Африці. Понад рік вона співпрацює зі збройними силами Малі, борючись проти джихадистського повстанського руху. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що уряд Малі залучатиме приватних російських найманців для допомоги у забезпеченні безпеки.

На думку офіційних осіб США, Малі — не єдина країна, до якої "Група Вагнера звернулася по допомогу через нестачу боєприпасів для війни в Україні.

В одному з документів розвідки США, йдеться, що "вагнерівці" зустрічалися з "турецькими контактами" на початку лютого з наміром "придбати зброю та обладнання в Туреччині", які потім можуть використати в Україні. У цьому документі також говорилося, що ПВК, ймовірно, намагалася використати зброю, придбану в Туреччині, для використання у своїх операціях у Малі.

Білий дім також раніше звинувачував Північну Корею у постачанні російській "Групі Вагнера" ракет для використання в Україні.

"Вагнер безпосередньо підтримує війну Росії проти України, і ми виступаємо проти спроб будь-якої іншої країни допомогти Росії через Вагнера", - заявив представник США.

Нагадаємо, Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що Україна та США працюють над позбавленням ПВК “Вагнер” ресурсів для фінансування бойових дій в Україні. У Держдепі повідомляли з цього приводу, що США за допомогою союзників стримують ПВК “Вагнер” по всьому світу.

Тим часом російська ПВК постачає ракети для спецпризначенців RSF у Судані.