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Ердоган не готовий підтримати членство Швеції в НАТО

Президент Туреччини посилається на те, що Швеція дає притулок бойовикам із забороненої Робітничої партії Курдистану.

Ердоган не готовий підтримати членство Швеції в НАТО
Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі, 7 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО. 

Про це повідомляє CNN.

Ердоган в ексклюзивному інтерв’ю CNN зазначив, що не може прихильно дивитися на заявку Швеції про членство, “поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних груп у Туреччині вільно блукати вулицями Стокгольма”.

Йдеться, вочевидь, про бойовиків із забороненої Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною групою в Туреччині, США та Європі.

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Ердоган хотів би екстрадувати цих осіб, але Швеція дала зрозуміти, що цього не станеться. 

Ця ситуація заблокувала вступ Швеції до НАТО.

Деякі західні офіційні особи припускають, що звинувачення в тероризмі є прикриттям для Ердогана, щоб він не розлютив президента Росії Путіна в політично незручний час.

Нагадаємо, що наступна зустріч між Швецією і Туреччиною щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО відбудеться у червні.

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

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