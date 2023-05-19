Росія визнала "небажаною" діяльність на своїй території організації Greenpeace

Російська Генпрокуратура визнала "небажаною" роботу міжнародної неурядової некомерційної організації Greenpeace.

Як ідеться в повідомленні російського відомства, діяльність Greenpeace вважають такою, що "загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації".

"Природоохоронна діяльність Greenpeace фактично супроводжується активним просуванням політичної позиції, спробами втручання у внутрішні справи держави та спрямована на підрив його економічних засад", - заявили в Генпрокуратурі РФ.

Крім того, фонду закидають те, що він "фінансує діяльність російських організацій – іноземних агентів, вимагає зміни російського законодавства на шкоду інтересам нашого суспільства та громадян", а його активісти "займаються антиросійською пропагандою, закликають до подальшої економічної ізоляції нашої країни та посилення санкційних заходів".

Нагадаємо, у Росії заборонили діяльність Фонду боротьби з корупцією та штабів Навального. Торік країна-агресор збиралася заборонити Deutsche Welle, а Facebook та Instagram визнала екстремістськими організаціями.