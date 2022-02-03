У Росії збираються заборонити Deutsche Welle

Так російська влада відповіла на заборону Russian Today в Німеччині.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про припинення роботи в країні німецької міжнародної мовної компанії "Німецька хвиля" (Deutsche Welle). Так російська влада відповіла на заборону мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.

Як зазначено на сайті російського МЗС, зокрема, буде закрито кореспондентський пункт DW у Москві. Також буде припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації.

Крім того, МЗС РФ має намір ініціювати процедуру розгляду питання про визнання медіакомпанії іноземним ЗМІ, який виконує функції іноземного агента.

До того ж у Росії планують сформувати перелік представників державних та громадських структур ФРН, причетних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіаоператора. Зазначеним особам буде заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Нагадаємо, німецький регулятор заборонив російський телеканал RT DE з 1 лютого. Причиною стала відсутність у телеканалу ліцензії.

Сьогодні стало відомо, що розслідування проти Russia Today розпочали і у Франції.

Зауважимо, що у вересні 2021 року YouTube видалив німецькі канали RT через фейки про COVID-19.

22 грудня 2021 стало відомо, що німецькомовний медіарегулятор MABB зняв з мовлення в Європі телеканал RT DE. Європейський оператор супутникового зв'язку Eutelsat 9В підкорився вимогі та видалив із сітки RT DE. Представники телеканалу визнали дії медіарегулятора незаконними та оголосили про намір домогтися перегляду рішення в судовому порядку.