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РФ перекинула в Білорусь 30 000 військових, винищувачі та С-400, – НАТО

Розгоратння російських військ є найбільшим з часів Холодної війни. 

РФ перекинула в Білорусь 30 000 військових, винищувачі та С-400, – НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Розгортання сил Росії в Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни і налічує близько 30 000 військових. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Deutsche Welle.

Москва також перекинула на територію Білорусі винищувачі Су-35, ракетні системи подвійного призначення (як для ядерних, так і для неядерних ударів) "Іскандер" і комплекси ПВО С-400.

"Все це відбувається паралельно зі щорічними навчанням ядерних сил Росії", – зазначив він. 

Нагадаємо, що 10-20 лютого Росія проведе спільні з Білоруссю навчання. У Держдепі не виключали, що російські війська можуть лишитися на білоруській території і після тренувань, а Білорусь в разі нового наступу РФ може стати плацдармом. 

Станом на сьогодні Міноборони України оцінює імовірність значної ескалації на українсько-російському кордоні голова Міноборони оцінив як низьку.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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