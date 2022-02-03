РФ перекинула в Білорусь 30 000 військових, винищувачі та С-400, – НАТО

Розгортання сил Росії в Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни і налічує близько 30 000 військових. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Deutsche Welle.

Москва також перекинула на територію Білорусі винищувачі Су-35, ракетні системи подвійного призначення (як для ядерних, так і для неядерних ударів) "Іскандер" і комплекси ПВО С-400.

"Все це відбувається паралельно зі щорічними навчанням ядерних сил Росії", – зазначив він.

Нагадаємо, що 10-20 лютого Росія проведе спільні з Білоруссю навчання. У Держдепі не виключали, що російські війська можуть лишитися на білоруській території і після тренувань, а Білорусь в разі нового наступу РФ може стати плацдармом.

Станом на сьогодні Міноборони України оцінює імовірність значної ескалації на українсько-російському кордоні голова Міноборони оцінив як низьку.