У ньому зазначається, що імпульсна радіомагнітна енергія може бути правдоподібною причиною раптових погіршень самопочуття.

Імпульсна радіомагнітна енергія "правдопобідно пояснює" деякі випадки раптового погіршення самопочуття, що фіксувалося в американських дипломатів та розвідників і отримало назву "гаванського синдрому".

Про це йдеться у новому звіті розвідувального товариства США, пише BBC. Фахівці намагалися зʼясувати: мали ці симптоми психологічну природу чи були викликані якимось пристроєм.

У звіті зазначається, що симптоми є справжніми і переконливими та можуть бути викликані зовнішнім джерелом. Комісія не розслідувала, хто може за цим стояти. У січні дослідження ЦРУ не виявило доказів того, що це є спрямованою кампанією якоїсь держави. Тоді ж пояснили, що певна кількість скарг на "гаванський синдром" пояснюється стресом чи іншими природніми причинами.

У новому дослідженні вивчали близько 1000 секретних документів та даних свідків. Фахівці дійшли до висновку, що в частини людей погіршення самопочуття не пояснюється екологічними чи іншими факторами і може спричинюватися зовнішнім джерелом чи приладом.

Комісія фахівців виділила чотири основні симптоми "гаванського синдрому", зокрема відчуття тиску, що йде з конкретного напрямку чи місця. Серед можливих причин дослідили акустичні сигнали, хімічні та біологічні агенти, іонізуючі випромінювання, природні фактори, радіочастотну та електромагнітну енергію. Група виявила, що психологічні та соціальні фактори самостійно не могли пояснити синдроми, але могли погіршити стан постраждалих. Також відкинули варіант екологічних та медичних чинників.

"Деякі аспекти цього унікального нейросенсорного синдрому роблять малоймовірним те, що він може бути викликаний функіональним неврологічним розладом", – зазначили у висовку експерти.

Дослідники зʼясували, що імпульсна електромагнітна енергія, особливо в радіочастотному діапазоні, "правдоподібно пояснює" ключові характеристики. Нестандартні антенни мають здатність впливати на організм людини. При цьому вони можуть бути прихованими і не потребувати великої потужності, а також здатні долати значну відстань і перешкоди, як то стіни будівель.

Звіт не має подробиць про те, який конкретно прилад дозволяє це зробити. Фахівці вважають, що правдоподібним поясненням є своєрідний ультразвук, хоча він не так легко долає стіни будівель, тож джерело повинно бути близько до цілі.

Частина звіту засекречена, розвідники обіцяють продовжити вивчення.

"Ми будемо продовжувати це робити, скільки б часу це не зайняло", – зазначили директор національної розвідки США Авріл Д. Хейнс та директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс.

Нагадаємо, минулого року 24 американські чиновники у Відні повідомили про загадкове погіршення самопочуття, схоже на "гаванський синдром". За останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на цю недугу. У травні адміністрація Джо Байдена доручила розвідувати всі інциденти.

У липні Вільям Бернс заявив, що більш ніж 100 співробітників ЦРУ США та їхніх родичів мали симптоми "гаванського синдрому".

У серпні стало відомо, що два американські службовці в Німеччині скаржилися на симптоми "гаванського синдрому", який, можливо, виникає від дії мікрохвильової зброї. Це перший випадок виникнення такої симптоматики в країні НАТО, де розміщене американське озброєння.

Що таке гаванський синдром

Гаванський синдром – це раптові неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. Це поняття з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї в 2016 році відчули непояснювальне погіршення самопочуття.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. Однак офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Зброя спрямованої енергії перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.