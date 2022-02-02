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Великобританія вдвічі збільшить чисельність своїх військових у Естонії

Наразі Велика Британія очолює дислоковану в Естонії міжнародну бойову групу НАТО чисельністю 1200 осіб, з яких близько 900 - британці.

Великобританія вдвічі збільшить чисельність своїх військових у Естонії
Фото: mke.ee

Велика Британія вдвічі збільшить військову присутність у Естонії для стримування російської загрози.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми давно говоримо про зміцнення потенціалу стримування та оборони східного крила НАТО. Велика Британія заявила, що подвоїть тут свої сили", - сказала Кая Каллас, коментуючи підсумки засідання Ради державної оборони республіки, на якому обговорювалися заходи стримування на російському напрямку.

Наразі Велика Британія очолює дислоковану в Естонії міжнародну бойову групу НАТО чисельністю 1200 осіб, з яких близько 900 - британці.

Вона також наголосила на необхідності надати для підтримки України "усі можливі засоби, які є в Естонії". Це стосується, зокрема, і політичної підтримки.

"Необхідно тримати питання України на високому рівні серед своїх союзників, а також ділитися зброєю та власними ноу-хау", – зазначила прем'єр-міністр Естонії.

Раніше сьогодні представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що у зв'язку з обстановкою в Європі та діями Російської Федерації поблизу України США перекидають на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії.

Так, зокрема, днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, будуть переміщені до Румунії. Вони приєднуються до 900 американських солдатів, які вже перебувають у Румунії. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено зі США до Польщі та Німеччини.

Завдання цих сил полягатиме у "стримуванні агресії" та "поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, що перебувають на передовій". 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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