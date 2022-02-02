​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ

"Степові регіони дуже важко обороняти україні, а Росії їх також буде складно утримати".

Журналіст Bloomberg Марк Чемпіон, проїхавши 700 кілометрів півднем України, пояснює, чому, на думку місцевих, Росія не зважиться на повномасштабний напад.

Про це пише Бі-бі-сі.

Чемпіон зазначив, що що в разі вторгнення російські війська можуть прийти з Криму - "у кількості, яку Європа не бачила з 1945 року". Тоді, за його словами, "стратегічна втрата для України буде такою ж величезною, як і приз для президента Росії Володимира Путіна".

Журналіст також припускає, що російські війська могли б розблокувати імпровізовану дамбу, яка з 2014 року перекриває водопостачання в окупований Крим з Дніпра. Це допомогло б їм з'єднати півострів по суходолу з Росією та окупованими частинами Донбасі, а також залишити Україну без виходу до моря, рухаючись на захід до Одеси та портів.

"І все ж 700-кілометрова подорож уздовж південного узбережжя країни дає стійке уявлення про те, що означатиме нове завоювання навіть цієї частини колишньої Радянської та Російської імперій - не кажучи вже про всю Україну. Це причина, чому багато хто тут вірить, що цього не буде", - пише Чемпіон.

Він зазначив, що степові регіони дуже важко обороняти україні, а Росії їх також буде складно утримати. Навіть із 130 тисячами військ, які вже зосереджені на кордоні, "ризик буде найбільшим для Путіна" за весь період його правління. Крім того, наголосив Чемпіон, коли Росія опиниться під міжнародними санкціями, це перевищить вартість будь-якого зовнішньополітичного нападу, який здійснив Путін.

"Однак для президента Росії думка про контроль над Україною може бути настільки привабливою, що він буде готовий кинути кубик", - припускає журналіст.

Путін, зокрема, може використати "менш ризиковані варіанти" (ніж повномасштабне вторгнення, - ред.) - нарощування військ, кібератаки та гібридні військові вторгнення, розхитування європейських фінансових та енергетичних ринків тощо.

Після подорожі півднем країни, Чемпіон наголосив, що в Одесі впевнені, що Україна втримає ці території.

"Я думаю, що ми можемо захистити цей регіон, у нас є досить для цього... Військово-морська блокада одеських портів була б руйнівною для економіки України. Проте Росії легше атакувати, ніж контролювати. Щоб взяти Одесу, їм точно знадобиться більше військ", - зазначив аналітик з питань безпеки у національному інституті стратегічних досліджень Артем Филипенко.

При цьому він визнає, що загрозу не можна ігнорувати. За словами Филипенка, більш імовірним є варіант із використанням значних проросійських сил Придністров'я та Одеси для гібридних і прихованих атак.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях. 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь враховує позиції України.

Наразі попри всі застереження світової спільноти, Росія продовжує стягувати війська до кордону України. За оцінкою західних розвідок, нове вторгнення РФ в Україну може початися у лютому 2022 року.