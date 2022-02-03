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Канцлер Німеччини найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із Путіним

Зустріч із президентом РФ вже "запланована і незабаром відбудеться", однак точна дата поки не відома.

Канцлер Німеччини найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із Путіним
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України.

Про це Шольц розповів в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF, передає Deutsche Welle.

За словми Шольца, ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", однак точної дати він не назвав.

Канцлер Німеччини зазначив, що у зв’язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно "надіслати подвійний сигнал".

"Ситуація дуже серйозна", - сказав Шольц, зазначивши, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України. "І цей сигнал було зрозуміло", - додав канцлер.

Водночас, за його словами, необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації. Шольц нагадав про переговори у "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося "знов наповнити життям".

Нагадаємо, 7 лютого, відбудеться зустріч Шольца із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами стануть політика у сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу та конфлікт навколо України.

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатом зустрічі радників і висловив сподівання, що найближчим часом також вдасться домовитися про дату зустрічі "нормандської четвірки" на рівні голів держав.

Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"

Зазначимо, що цього року Німеччина також очолюватиме “Велику сімку” (G7) – групу семи найбільш розвинених країн світу. Німеччина прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7, який відбудеться 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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