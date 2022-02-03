Канцлер Німеччини найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України.
Про це Шольц розповів в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF, передає Deutsche Welle.
За словми Шольца, ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", однак точної дати він не назвав.
Канцлер Німеччини зазначив, що у зв’язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно "надіслати подвійний сигнал".
"Ситуація дуже серйозна", - сказав Шольц, зазначивши, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України. "І цей сигнал було зрозуміло", - додав канцлер.
Водночас, за його словами, необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації. Шольц нагадав про переговори у "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося "знов наповнити життям".
Нагадаємо, 7 лютого, відбудеться зустріч Шольца із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами стануть політика у сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу та конфлікт навколо України.
26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатом зустрічі радників і висловив сподівання, що найближчим часом також вдасться домовитися про дату зустрічі "нормандської четвірки" на рівні голів держав.
Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"
Зазначимо, що цього року Німеччина також очолюватиме “Велику сімку” (G7) – групу семи найбільш розвинених країн світу. Німеччина прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7, який відбудеться 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау.