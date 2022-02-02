Із 7 лютого Білорусь забороняє транзит нафтопродуктів із Литви в Україну

Таке рішення в Білорусі ухвалили після того, як Литва заборонила транзит білоруських товарів через свої порти.

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, які завантажені на станціях "Литовських залізниць". Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Білоруське телеграфне агентство.

Інформацію про заборону транзиту оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

У Білорусі кажуть, що таке рішення ухвалили у відповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни. Адже раніше Литва припинила транзит підсанкційного "Білоруськалію". Тому Мінськ пообіцяв симетричну відповідь.

"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямують з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", - йдеться у заяві білоруського відомства.

Через територію Республіки Білорусь щорічно перевозять таких вантажів близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 року частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% або 691,4 тис т та 262,2 тис т відповідно.

Як відомо, компанія "Литовські залізниці" з 2018 року мала договір з "Білоруськалієм", що мав діяти до кінця 2023 року. Відповідно до угоди, через Литву та Клайпедський порт перевозили близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції США проти режиму Олександра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит поташу через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.

Ця ситуація викликала такий суспільний резонанс у Литві, що почали говорити про відставку уряду.

Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого.

"Білоруськалій" наразі оскаржив у литовському суді обидва рішення.

Нагадаємо, цими днями через Білорусь "Газпром" відновив поставки газу до Німеччини. Прокачування газу припинили 21 грудня 2021 року через ненадходження заявок з боку європейських споживачів.