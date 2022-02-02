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"Газпром" вперше за 43 дні відновив постачання газу до Німеччини через Білорусь

Прокачування газу було припинено 21 грудня.

"Газпром" вперше за 43 дні відновив постачання газу до Німеччини через Білорусь
Фото: sputnik.by

Російська компанія "Газпром" забронювала частину потужності трубопроводу "Ямал – Європа" для транзиту газу через Білорусь та Польщу.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані GSA Platform. За цими даними, 2 лютого через "Ямал - Європу" буде прокачано 12,53 млн кубометрів газу.

Прокачування газу до Євросоюзу у прямому напрямку "Газпром" припинив 21 грудня через ненадходження заявок з боку європейських споживачів.

Магістраль "Ямал – Європа" проходить територією Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Пропускна спроможність трубопроводу становить 33 млрд. кубометрів на рік.

Нагадаємо, 24 січня "Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в підземних сховищах Європи. У російському концерні стверджували, що заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях.

Заявка "Газпрому" на транзит через Україну станом на 1 лютого склала 107,7 млн. кубометрів. Це близько до максимального контрактного обсягу транзитних потужностей 109 млн кубометрів. Заявки на прокачування газу на день раніше - на 31 січня - склали 64,6 млн кубометрів. Таким чином, показник збільшився майже у 1,7 раза.

Юрій Корогодський, Автор новин
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