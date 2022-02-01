Зеленський розповів про результати переговорів із Джонсоном

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за результатами переговорів.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі сторони обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Президент також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.

Зеленський наголосив, що Україна будує сильну, боєздатну армію. Зокрема, вже ухвалено рішення про збільшення чисельності Збройних Сил ще на 100 тисяч військовослужбовців. Президент подякував Великобританії за надану військову допомогу, зокрема партію озброєння, яка включає тисячі сучасних протитанкових ракет.

Крім того, за його словами, на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії було досягнуто домовленості про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні, а також активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

Зі свого боку Борис Джонсон заявив, що ескалація агресії РФ щодо України стала б політичною, гуманітарною та військовою катастрофою для Росії та всього світу. Тому, переконаний він, потрібно, щоб Російська Федерація зробила крок назад і обрала шлях дипломатії.

Прем'єр-міністр наголосив, що Велика Британія впродовж останніх років надавала та продовжує надавати Україні допомогу для зміцнення її безпеки й оборони.

"Ми спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію. Ми це робимо, щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії", – зазначив голова британського уряду.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.