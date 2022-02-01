Угорщина зацікавлена ​​у тому, щоб не допустити нової холодної війни, - Орбан

Угорщина зацікавлена у діалозі між країнами Заходу та Росією, а також у тому, щоб не допустити нової холодної війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Мій візит є миротворчим, тому що я можу сказати, що ЄС єдиний на думці - немає жодного лідера в Євросоюзі, який хотів нового конфлікту в Європі з РФ. Це особливо важливо і для нас", - сказав Орбан на пресконференції у Москві за підсумками переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Коли виникав конфлікт між Заходом та Сходом ми завжди залишалися у програші. Холодна війна принесла для Угорщини горе та страждання. Тому угорці й інші народи Центральної Європи зацікавлені в тому, щоб знизити напруження між Заходом та Сходом та зробити все можливе, щоб запобігти холодній війні, знизити тиск та напругу", - зазначив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини наголосив: щоб уникнути такого розвитку подій потрібен діалог та переговори.

"Я вітаю діалог між Росією та нашими західними союзниками. Дуже важливо зараз застосувати всі можливі інструменти дипломатії, щоб вирішити конфлікт", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, 26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді щодо гарантій безпеки. Відповідь західних країн не розкривалася, проте держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не відмовлятиметься від принципу "відкритих дверей" під час прийому нових держав до членів НАТО.

28 січня Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що США проігнорували принцип неподільності безпеки, який зафіксований у документах ОБСЄ та Ради Росія – НАТО. Він передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.